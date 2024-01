Persona 5: The Phantom X, un trailer annuncia l''Heart Stealing Test' in arrivo

Perfect World Games e il team di sviluppo Black Wings Game hanno annunciato il prossimo avvio dell'Heart Stealing Test per Persona 5: The Phantom X con un nuovo trailer di presentazione: si tratta del terzo test che verrà svolto sul nuovo titolo per PC e piattaforme mobile, destinato alla Cina.

La fase di test è la terza parte della beta a numero chiuso prevista per lo spin-off incentrato sul celebre titolo di Atlus, e si terrà dal 16 al 31 gennaio 2024 in Cina, almeno per il momento.

Per partecipare alla prova è necessario registrarsi entro il 12 gennaio, con gli ingressi che verranno selezionati e l'accesso che sarà su invito.

Persona 5: The Phantom X è attualmente in sviluppo per iOS e Android ma non ha ancora una data d'uscita precisa e il suo lancio, al momento, è stato confermato solo per il mercato cinese, ma è probabile che venga espanso anche ad altri territori.