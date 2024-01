Super Mario Bros. Wonder: il nuovo doppiatore ringrazia i fan per la grande accoglienza

Il 2023 ha visto un cambio di notevole entità nella tradizione di Mario con il cambio ufficiale del doppiatore scelto per il personaggio: il nuovo attore, Kevin Afghani, conscio del ruolo importante a cui è stato chiamato nel mondo dei videogiochi, ha riflettuto sulla questione in un pensiero di inizio anno e ha ringraziato i fan per la grande accoglienza.

Come abbiamo visto, la voce storica di Mario, Charles Martinet, è andato definitivamente in pensione lo scorso agosto, spingendo Nintendo a dover trovare un sostituto in tempi anche piuttosto ristretti, considerando l'intenso programma di uscite previsto per la serie in questione, quest'anno anche rilanciata dall'enorme successo di Super Mario Bros. Il Film.

La scelta è ricaduta sull'attore Kevin Afghani, doppiatore statunitense che ha lavorato in precedenza anche a Genshin Impact e al doppiaggio di alcuni personaggi in ambito anime, che da ottobre 2023 è ufficialmente la nuova voce di Mario, Luigi e Wario.