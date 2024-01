Dopo Days Gone, Bend Studio conferma di lavorare a un nuovo gioco inedito per PS5

"Stiamo cucinando", hanno riferito in risposta alla domanda di un utente su X che chiedeva "Come va con la nuova proprietà intellettuale?" Si tratta di un'espressione usata dagli americani che indica come il team stia lavorando intensamente a qualcosa, e il fatto che sia usata in risposta diretta a una menzione della nuova IP è di fatto una conferma .

A dire il vero, il messaggio è estremamente sintetico ma rappresenta una testimonianza interessante perché arriva direttamente dall'account ufficiale del team e conferma effettivamente il fatto che il nuovo gioco in sviluppo sia una nuova proprietà intellettuale , dunque non un seguito, reboot o qualcosa di collegato a titoli precedenti.

Non c'è ancora praticamente nessuna informazione, ma un breve messaggio su X dall'account ufficiale di Bend Studio , il team di Days Gone , sembra confermare che la squadra di PlayStation Studios sia attualmente al lavoro su un nuovo gioco inedito .

Non si tratta di Days Gone 2

Nonostante il buon successo commerciale, Days Gone 2 non si farà

È praticamente tutto quello che sappiamo su ciò che sta facendo Bend Studio, che da qualche anno è praticamente in silenzio radio, in pratica dall'uscita di Days Gone e successiva polemica con i principali autori del gioco che sono poi usciti da Sony.

Pare che il publisher non abbia consentito a questi di sviluppare un Days Gone 2 nonostante le buone vendite raggiunte dal primo capitolo, e questo sarebbe dovuto al fatto di non aver raggiunto una buona valutazione presso la critica, cosa che ha fatto scaturire un po' di discussioni al riguardo.

Varie voci di corridoio riferiscono che il nuovo gioco inedito in sviluppo presso Bend Studio sia un altro open world, costruito in base all'esperienza maturata con Days Gone e ambientato in un nuovo mondo, con la possibilità che contenga anche elementi multiplayer.

Il fatto che si tratti di una nuova proprietà intellettuale escluderebbe, peraltro, la possibilità che sia un ritorno a Syphon Filter, che era una delle possibili ipotesi sul nuovo lavoro del team.