Cina e videogiochi, il governo ha rimosso un funzionario dopo il crollo del settore

Feng è stato in pratica il volto della normativa che puntava a regolamentare il settore, introducendo un sistema di approvazione per i giochi e meccanismi di verifica delle identità degli utenti, anche al fine di limitare le spese e l'impiego di premi che incoraggiano la fruizione di videogiochi.

In Cina un funzionario del governo è stato rimosso in seguito al crollo del settore dei videogiochi , riconducibile all'annuncio di una serie di regole e limitazioni che il mercato non ha accolto con grande entusiasmo, anzi.

Un mercato enorme

Videogiocatori cinesi

Le misure proposte dal governo cinese hanno causato perdite per quasi 80 miliardi di dollari in valore azionario, ed è chiaramente per questo che Pechino ha fatto dietrofront, rimuovendo Feng dalle proprie funzioni sebbene non sia dato sapere se l'uomo fosse o meno responsabile della normativa.

Di certo parliamo di un mercato enorme, che nel 2023 è tornato a crescere dopo un 2022 particolarmente difficile, segnando un aumento del 14% in termini di fatturato nazionale e raggiungendo i 42,47 miliardi di dollari.