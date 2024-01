Prince Of Persia: The Lost Crown, la durata è stata svelata, sebbene in maniera approssimativa

Nonostante possa sembrare una produzione più piccola e dinamica rispetto a quella classiche di Ubisoft, Prince Of Persia: The Lost Crown ha una durata comunque piuttosto importante, in base a quanto è stato svelato di recente, sebbene ovviamente in maniera approssimativa.

In base a quanto riferito in un articolo di approfondimento pubblicato da Game Informer, sembra che Prince Of Persia: The Lost Crown sia destinato a durare circa 25 ore, anche se non è chiaro come sia stata conteggiata tale durata, se riguardi il completamento totale o solo degli elementi principali, anche se è probabile sia una stima intermedia.

Trattandosi di un action in stile metroidvania, si tratta di una durata piuttosto nella norma e sicuramente adeguata alla tipologia di gioco, ma è possibile che sia destinata ad essere anche maggiore se si vuole esplorare a fondo tutti gli elementi proposti nel mondo esplorabile.