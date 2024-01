Xbox Game Pass, Close to the Sun è il primo gioco di gennaio 2024

Close to the Sun è il primo gioco di gennaio 2024 su Xbox Game Pass: disponibile a partire da oggi su Xbox, PC e cloud, il titolo del team italiano Storm in a Teacup è stato aggiunto al servizio Microsoft a sorpresa, senza annunci ufficiali.

Come abbiamo scritto nella recensione di Close to the Sun, ci troviamo di fronte a un'avventura a base narrativa completa e matura, magari non molto impegnativa ma ricca di elementi, enigmi e suggestioni affascinanti, proprio come la sua peculiare ambientazione.

Il gioco ci conduce infatti a bordo della Helios, una nave creata da Nikola Tesla in un 1890 alternativo per ospitare l'elite degli scienziati mondiali e fornire loro un luogo in cui lavorare per migliorare il mondo. Quando però si verificano degli strani incidenti, la giornalista Rose Archer viene chiamata a investigare.