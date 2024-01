Microsoft propone il tasto dedicato a Copilot nelle nuove tastiere PC Windows

Come riferito da Microsoft, si tratta del "primo cambiamento significativo alla tastiera dei PC Windows da quasi tre decenni", tanto per far capire quanto la compagnia stia puntando sull'integrazione del nuovo sistema.

Come dimostra il video riportato qui sopra, il tasto in questione riporta il simbolo di Copilot e servirà a richiamare velocemente il supporto dell'IA.

In alcune nuove tastiere ufficiali per PC Windows si troverà dunque un tasto specificamente dedicato all'uso di Copilot, il nuovo assistente virtuale a base di intelligenza artificiale che avrà un uso probabilmente sempre più ampio nelle prossime versioni del sistema operativo Microsoft.

Un nuovo tasto dopo quasi 30 anni

Un'interpretazione grafica del tasto dedicato a Copilot

Quasi trent'anni fa è stato infatti introdotto il tasto Windows nelle tastiere, utilizzato inizialmente per richiamare il menù Start ma poi sempre più usato per le scorciatoie, dunque anche questa nuova introduzione potrebbe avere una notevole importanza.

Secondo il vicepresidente di Microsoft, Yusuf Mehdi, questo tasto potrebbe consentire alle persone di "partecipare più facilmente alla trasformazione apportata dall'intelligenza artificiale", nientemeno.

Al momento non ci sono molte altre informazioni: con presentazione probabilmente in arrivo in occasione del CES 2024, la nuova tastiera con tasto Copilot dovrebbe arrivare nel corso dell'anno e il nuovo tasto avrà probabilmente varie funzionalità che potrebbero estendersi nel prossimo futuro, in attesa di conoscerlo meglio.