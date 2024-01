LG ha annunciato nuovi TV e monitor OLED per il 2024, con tanti miglioramenti

Per quanto riguarda i top di gamma, nel 2024 vedremo l'arrivo di alcune funzionalità innovative come Peak Highlighter, che incrementa la luminanza di picco del 150% rispetto ai modelli base della serie B4, insieme a diversi altri miglioramenti.

Per quanto riguarda i TV, nel 2024 vedremmo arrivare le serie M4, G4, C4 e B4 , che presenteranno pannelli sostanzialmente paragonabili ai predecessori ma con grandi evoluzioni applicate soprattutto all'elettronica e ai sistema di gestione dell'immagine, con implementazione dell'intelligenza artificiale.

Come ogni anno, LG ha annunciato la nuova gamma di TV OLED che verranno presentati più nel dettaglio nel corso del CES 2024, una nuova linea di display che quest'anno accoglierà anche nuovi modelli di monitor sempre con tecnologia OLED.

Nuovo processore e funzionalità

Un'immagine di un LG OLED M4

L'arrivo del nuovo processore α11 AI è tutto impostato sull'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare all'interno delle serie G4 e M4, offrendo un'evoluzione sostanziale rispetto all'α9 dell'anno scorso, con un notevole aumento di capacità di calcolo.

Tra le nuove funzionalità si segnala l'AI Directors Processing, che prosegue sul principio della modalità "filmmaker" per cercare di riprodurre al massimo le caratteristiche visive volute dai vari produttori dei contenuti visualizzati sullo schermo. Ulteriori evoluzioni riguardano l'AI Super Resolution, esteso a tutte le fonti, oltre alle altre elaborazioni avanzate dell'immagine e del suono.

La serie M4 prosegue sul principio della prima TV wireless disponibile sul mercato e si presenta anche in questo caso come top di gamma, con modelli da 97, 83 e 77 pollici, con l'aggiunta anche del 65 pollici. Anche in questo caso è caratterizzata dal box esterno con tutti collegamenti, connesso senza cavi alla TV.

La serie G4 è composta dai display da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici, caratterizzata da un nuovo piedistallo. Quella che sarà probabilmente più diffusa, tuttavia, è la serie C4, con meno tecnologie avanzate ma comunque sempre molto solida come offerta, caratterizzata da processore α9 AI e disponibile nei modelli da 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici.

Tutti gli M4, G4 e C4 sono dotati di HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync e frequenza di refresh variabile fino a 144 Hz, cosa che rappresenta una notevole novità rispetto ai modelli precedenti.

La serie B4 sarà disponibile nei tagli da 48, 55, 65 e 77 pollici, con processore α8 AI e 120 Hz. Tutti i modelli supportano Dolby Vision e Dolby Atmos, con webOS come software di sistema.