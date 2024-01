Phantom Abyss: data d'uscita della versione definitiva annunciata con un trailer su PC e Xbox

Phantom Abyss raggiunge infine la sua forma completa e definitiva, ottenendo in questo modo un nuovo trailer che annuncia la data d'uscita dell'edizione in questione, fissata per il 25 gennaio 2024 su PC e Xbox Series X|S.

Il team WIBY e il publisher Devolver Digital hanno dunque confermato il prossimo arrivo di Phantom Abyss nella sua versione 1.0, che arriva dopo un lungo percorso in accesso anticipato.

Il gioco è stato infatti lanciato in early access già nel giugno del 2021 ed è arrivato successivamente, nell'ottobre 2022, anche su Xbox Series X|S attraverso Xbox Game Pass.

Il 25 gennaio 2024, Phantom Abyss raggiungerà infine la sua forma completa, con l'arrivo della versione 1.0 che introduce diversi miglioramenti e nuovi contenuti.