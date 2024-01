City of Heroes rinasce: il fan server Homecoming ottiene la licenza ufficiale da NCsoft

I fan sono riusciti a far risorgere City of Heroes in maniera ufficiale, visto che il server Homecoming, gestito proprio dalla community, ha infine ottenuto la licenza ufficiale da parte di NCsoft, di fatto rilanciando il gioco con una sorta di autogestione da parte dei giocatori.

