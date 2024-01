iOS 17.3: la Beta 2 è stata ritirata da Apple a poche ore dal rilascio. Cosa è successo?

Dopo più di due settimane dal lancio delle prime versioni beta di iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3, Apple ha iniziato a distribuire la seconda beta per gli sviluppatori.

Tuttavia, non è andato tutto liscio: tre ore dopo il rilascio Apple ha ritirato gli aggiornamenti dal Developer Center e dall'aggiornamento over the air, rendendoli indisponibili per il download e l'installazione. Questo ha riguardato i primi 2 sistemi operativi, iOS e iPadOS 17.3 beta 2, a causa di gravi problemi che hanno impedito ad alcuni dispositivi di riavviarsi correttamente dopo l'aggiornamento.

Le altre beta 2 per gli sviluppatori, macOS 14.3, watchOS 10.3 e tvOS 17.3, funzionano senza problemi e possono essere installate.

Uscire dal loop Secondo quanto segnalato, alcuni possessori di iPhone che hanno eseguito l'aggiornamento hanno riscontrato il blocco dei loro dispositivi in un loop di avvio Secondo quanto emerso online, sembra che il loop di avvio abbia principalmente coinvolto gli utenti con la funzionalità Back Tap attiva, la quale consente azioni tramite doppio o triplo tap sulla parte posteriore dello smartphone. Va detto che attualmente, la causa precisa del malfunzionamento non è chiara.

Tuttavia, coloro che ne sono stati colpiti hanno dovuto ripristinare il dispositivo, con il rischio di perdere dati se non avevano eseguito un backup; Apple ha dovuto di conseguenza ritirare l'aggiornamento. Ci sono prove a favore di una possibile connessione tra il bug del loop di avvio di iOS 17.3 e l'impostazione Back Tap, come descritto in un log condiviso dallo sviluppatore Guilherme Rambo, il quale suggerisce come dopo l'attivazione di questa funzione si sia riscontrato l'inconveniente. Le versioni beta dei firmware portano con sé un certo rischio: alcune sono per gli sviluppatori, altre per il pubblico, ma possono comunque presentare problemi più o meno gravi.

I rischi vanno da piccoli bug che rallentano il sistema a problemi più seri, come il loop di avvio riscontrato nella beta 2 di iOS 17.3.