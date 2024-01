OnePlus 12R esce allo scoperto grazie alla presentazione in Cina dell'Ace 3

In attesa del lancio globale della serie OnePlus 12, la compagnia asiatica ha già svelato in Cina il suo primo "flagship killer" del 2024.

Si tratta di OnePlus Ace 3, un dispositivo che presto verrà commercializzato in Europa come OnePlus 12R.

Lo smartphone è stato ampiamente discusso e anticipato nelle ultime settimane, mostrato in anteprima tramite render e infine presentato sul sito ufficiale.

Questo dispositivo ha l'aspetto di un modello premium, con un design elegante e curato, ma la vera sorpresa sta nel prezzo: nonostante le specifiche siano molto interessanti, è più accessibile di quanto si potrebbe pensare.