HORI Joy-Con D-Pad sinistro in stile Zelda per Nintendo Switch in sconto al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un HORI Joy-Con D-Pad sinistro in stile Zelda per Nintendo Switch e OLED, con licenza ufficiale. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 49%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 27.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il Joy-Con è venduto e spedito da Amazon.

Il Joy-Con in stile Zelda per Switch

L'HORI Joy-Con D-Pad sinistro in stile Zelda per Nintendo Switch e OLED è un prodotto ufficiale su licenza Nintendo. Si tratta di un controller per la parte sinistra della console: non è presente la versione per la parte destra. Inoltre, questo modello non include vibrazione, connettività wireless, accelerometro e giroscopio.

Si tratta di una versione speciale che funziona inoltre solo in modalità portatile. È pensato per i fan di Zelda o per chi gioca in modalità portatile e vuole sostituire il controller di sinistra a basso costo.