GRIME arriva su Nintendo Switch: data d'uscita annunciata con il DLC gratis 'Parting Shade'

Con il secondo capitolo già annunciato, GRIME sta per arrivare finalmente anche su Nintendo Switch, in una nuova edizione chiamata GRIME: Definitive Edition e contenente al suo interno anche il nuovo DLC gratis "Parting Shade", che sarà distribuito nella medesima data d'uscita della versione Switch.

GRIME sarà dunque disponibile su Nintendo Switch il 25 gennaio 2023, stesso giorno in cui arriverà sulle altre piattaforme il DLC gratis Parting Shade che fa parte del pacchetto della Definitive Edition, come annunciato dal publisher Akupara Games e dal team di sviluppo Clove Bite.

Il gioco continua dunque a espandersi, dopo aver visto i pacchetti Colors of Row e Tinge of Terror, anche questi contenuti all'interno della nuova edizione in arrivo su Nintendo Switch, con il titolo già disponibile da tempo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.