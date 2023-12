iOS 17.3: la nuova beta è in grado di ostacolare i ladri di iPhone

Inoltre la beta di iOS 17.3 include una nuova funzionalità di "Protezione Dispositivo Rubato", progettata per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza nel caso in cui qualcuno abbia rubato lo smartphone e sia riuscito a ottenere anche il codice di accesso del dispositivo.

L'ultima versione del sistema operativo per iPhone porta cambiamenti all' iTunes Store , che smette di supportare l'acquisto e il noleggio di film e serie, delegando il compito completamente ad Apple TV, reso un vero e proprio hub per lo streaming.

Per ostacolare i ladri

La versione beta di iOS 17.3 offre agli utenti di iPhone la possibilità di testare un'anteprima della nuova funzione dopo l'installazione

La "Protezione del dispositivo rubato" funziona come ulteriore protezione quando iPhone è lontano da posizioni conosciute.

A inizio anno, le pagine di Wall Street Journal hanno segnalato casi in cui i ladri spiavano il codice di accesso dell'iPhone di una vittima prima di rubare il dispositivo, spesso in luoghi pubblici come bar.

Il malfattore riesce in questa maniera a reimpostare la password dell'ID Apple del malcapitato, disattivare Trova il mio iPhone, visualizzare le password memorizzate nell'archivio chiavi iCloud per account bancari ed email e altro ancora, ottenendo un potenziale furto dell'"intera vita digitale" della vittima.

Quando la Protezione Dispositivo Rubato è attivata, viene richiesta l'autenticazione Face ID o Touch ID per tutta una serie di azioni, tra cui la visualizzazione di password o chiavi memorizzate nell'archivio o la richiesta di modificare un codice di accesso.

Per azioni particolarmente sensibili, inclusa la modifica della password dell'account ID Apple associato, la funzione aggiunge un secondo livello di sicurezza oltre all'iniziale autenticazione biometrica.

In questi casi, l'utente deve autenticarsi con Face ID o Touch ID, attendere un'ora e autenticarsi nuovamente con Face ID o Touch ID.

In ogni caso, Apple ha comunicato che l'autenticazione doppia non sarà richiesta quando il dispositivo si trova in luoghi familiari, come ad esempio a casa o al lavoro, grazie alla geolocalizzazione.