Assassin's Creed Mirage, New Game Plus: un trailer presenta l'aggiornamento

Assassin's Creed Mirage ha ricevuto ieri l'aggiornamento che include la modalità New Game Plus nonché una serie di altri contenuti, fra cui il costume da Medjay di Bayek, e Ubisoft ha pubblicato un trailer per presentare al meglio il pacchetto.

Il miglior lancio per la casa francese su PS5 e Xbox Series X|S, Assassin's Creed Mirage introduce dunque una feature molto attesa, che consente di ricominciare da capo l'avventura di Basim sullo sfondo della Baghdad del IX secolo mantenendo tutte le abilità e l'equipaggiamento sbloccati in precedenza.