God of War Ragnarok: Valhalla, un video di gameplay con i primi 19 minuti del DLC

Il DLC gratuito Valhalla di God of War Ragnarok si mostra in un video di gameplay pubblicato da IGN, che include i primi diciannove minuti della campagna che vede appunto Kratos affrontare l'aldilà norreno.

Disponibile da ieri, God of War Ragnarok: Valhalla riprende un tema che la serie Sony ha affrontato già in un paio di occasioni con i capitoli della trilogia originale, utilizzando alcuni espedienti per proporci una nuova ed entusiasmante progressione.