Persona 3 Reload: pubblicato il filmato d'apertura del JRPG di Atlus

Il video mostra una serie di sequenze animate che presentano il protagonista e i personaggi principali del gioco. Inoltre, ci offre anche un assaggio della colonna sonora e in particolare del brano originale "Full Moon Full Life" , cantata da Azumi Takahashi e la band Lotus Juice.

Atlus ha pubblicato il filmato d'apertura di Persona 3 Reload , il rifacimento del terzo capitolo della serie in arrivo all'inizio del prossimo mese su PC e console.

Manca meno di un mese al lancio

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile nei negozi dal 2 febbraio 2024 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Inoltre, sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio.

Si tratta del remake del terzo capitolo della celebre serie JRPG di Atlus, uscito originariamente nel 2006 su PS2. Questo rifacimento vanta un comparto grafico nuovo di zecca, una colonna sonora riarrangiata che include tracce inedite come quella del filmato qui sopra, e la presenza per la prima volta dei sottotitoli in italiano. Sono state apportate diverse modifiche anche al gameplay, ad esempio nei combattimenti è stata introdotta la meccanica del Cambio, ispirata da Persona 5.