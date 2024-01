Samsung Galaxy A55 emerge in nuovi render con un design 'audace'

Colore nel design

Si nota sul lato della scocca in corrispondenza dei tasti la rialzatura della Key Island

Ecco come apparirà Galaxy A55: avrà le varianti di colore Awesome Navy e Awesome Lilac, come si evince dalle immagini trapelate.

C'è anche una possibilità per un altro colore chiamato Awesome Iceblue, ma per ora non esiste un render a riguardo.

Ciò conferma comunque l'intenzione di Samsung di puntare su colori giocosi per la serie A.

Riguardo alle specifiche, il dispositivo avrà un chipset Exynos 1480 e una fotocamera principale da 50 megapixel.

La ricarica sarà di 25 Watt e probabilmente avremo anche una lente teleobiettivo e un'ultra-wide.

Inoltre, c'è la nuova introduzione del design "Key Island" da parte di Samsung.

Si tratta di una superficie rialzata per i pulsanti di accensione e volume, una caratteristica di design che sta emergendo anche sui Galaxy A15 e Galaxy A25 5G.

Questo non ricopre un mero aspetto estetico, ma va a migliorare anche la presa, rendendola più sicura e comoda.