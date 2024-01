Banishers: Ghosts of New Eden, un trailer presenta i rituali

Con il lancio di Banishers: Ghosts of New Eden ormai alle porte, Focus Entertainment e Don't Nod hanno pensato bene di pubblicare una serie di filmati di approfondimento dedicati ai vari aspetti di questo action RPG cinematografico. Quello di oggi è dedicato ai rituali che i giocatori potranno eseguire per dare concedere l'eterno riposo alle anime tormentate e scoprire nuove storie.

Come spiegato nel video, esplorando New Eden potremmo trovare degli Echi, ovvero delle "ricordi di storie sepolte e segreti perduti da tempo". Gli epuratori, come i protagonisti Antea e Rosso, possono eseguire dei rituali per evocare questi echi e ottenere così delle visioni di ciò che celano.

Per eseguire questi rituali sarà tuttavia necessario prima raccogliere dei materiali e risorse specifiche nel mondo di gioco, nonché completare una serie di fasi ogni volta differenti, che potrebbero includere ad esempio anche dei combattimenti.