Xbox Store: disponibili le offerte Ultima Opportunità con centinaia di giochi in sconto

L'Xbox Store di Microsoft ha dato il via alle promozioni Ultima Opportunità, grazie alle quali è possibile aggiungere alla propria collezione tanti giochi per Xbox Series X|S e Xbox One, anche di recente uscita come Robocop: Rogue City e Assassin's Creed Mirage, a prezzi interessanti.

Tra le offerte troviamo il remake di Dead Space proposto a 31,99 euro, con uno sconto di ben il 60% sul prezzo standard. Cambiando completamente genere, RoboCop: Rogue City nella versione "Alex Murphy Edition" è disponibile per 48,99 euro, con una riduzione del 30%.

Assassin's Creed Mirage invece è acquistabile a 34,99 euro, con una riduzione di prezzo di 15 euro, e volendo sono disponibili ulteriori giochi della serie in sconto, tra cui anche Valhalla, che tuttavia vi ricordiamo che presto sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.