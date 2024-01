Starfield: già più di 6.500 mod su Nexusmod, pur in assenza dei tool ufficiali

Starfield ha già più di 6.500 mod su Nexus Mods, che sono state scaricate più di 33 milioni di volte. Nonostante la giovane età, per così dire, è già al dodicesimo posto per numero di mod e al 17° per download. Considerando che Bethesda non ha ancora reso disponibili i tool per i modder, promessi per il 2024, si tratta di un ottimo risultato. La mod più popolare, StarUI Inventory, è stata scaricata 1,4 milioni di volte, seguita da Starfield Script Extender (SFSE), scaricata 1,2 milioni di volte.

Mod per tutti

Starfield ha già una quantità enorme di mod

Va detto che i giochi di Bethesda godono di moltissimi recordo in ambito modding. Per inciso, The Elder Scrolls V: Skyrim è il gioco con più mod in assoluto su Nexus Mods, seguito da Fallout 4, Fallout: New Vegas e The Elder Scrolls IV: Oblivion, tanto che non stupisce la rapidità con cui è cresciuto Starfield. Per dire, The Witcher 3: Wild Hunt ha "soltanto" 6.400 mod, nonostante gli anni, mentre Baldur's Gate 3 ne ha 4.600.

La scena dei modder è uno dei motivi per cui Bethesda è titubante a cambiare motore di gioco, vista la facilità con cui molti ormai sanno utilizzare le sue tecnologie, che poi è uno dei motivi che ha garantito anche a Starfield la proliferazione delle più svariate mod.

A questo punto non mancano che i tool ufficiali al quadro, che consentiranno ai modder di andare ancora di più in profondità.