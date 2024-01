Baldur's Gate 3: ora è possibile usare un vasto arsenale di armi da fuoco grazie alle mod

Magie, archi e armi da mischia fantasy hanno sempre il loro fascino, ma a quanto pare alla community dei modder non bastano e hanno pensato di aggiungere un po' di pepe extra a Baldur's Gate 3 creando un vero e proprio arsenale di armi da fuoco.

Tra i maggiori esponenti troviamo Palmaman33 che ha realizzato molteplici mod di armi da fuoco, che includono il sempre affascinante revolver, la classica M1911, un fucile d'assalto e un gigantesco cucchiaio (ok, quest'ultima è un po' fuori tema, ma valeva la pena comunque segnalarla).

Le pistole in genere infliggono dai 10 ai 32 punti danno e sono classificate come balestre a una mano. Il fucile d'assalto AKM invece è catalogato come balestra pesante ed è disponibile in più varianti in base alla rarità, dai 6 - 17 danni per quella standard fino ai 12 - 126 danni per quella leggendaria.

Considerando che le mod in questione hanno in genere migliaia di download ciascuna evidentemente ci sono parecchi giocatori interessati a stravolgere le convenzioni di Baldur's Gate 3.