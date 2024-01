Steam Awards 2023: Baldur's Gate 3 è il gioco dell'anno, ecco tutti i vincitori

Valve ha svelato i vincitori degli Steam Awards 2023, i premi assegnati ogni anno dalla piattaforma in base alle votazioni degli utenti. Baldur's Gate 3 per la sorpresa di nessuno si aggiudica l'ennesimo premio come Gioco dell'Anno.

Il miglior titolo per la realtà virtuale è invece stato assegnato all'horror cooperativo Labyrinthine, mentre a sorpresa Red Dead Redemption 2 si aggiudica quello per il titolo meglio supportato. Tra i vincitori troviamo anche Hogwarts Legacy, decretato il miglior gioco da fruire con Steam Deck, e Starfield per il "gameplay più innovativo".

Anche Atomic Heart ha ricevuto un po' di amore, aggiudicandosi il premio per il miglior stile grafico, mentre The Last of Us Remake ha vinto nella categoria per la migliore colonna sonora.