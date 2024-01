Samsung Galaxy S24: data ufficiale della presentazione annunciata con l'evento Unpacked

La presentazione di Samsung Galaxy S24 è vicina, ora c'è una data ufficiale per l'evento Samsung Unpacked che si terrà il 17 gennaio 2024, e sebbene nel messaggio non ci siano riferimenti diretti al nuovo smartphone in questione è praticamente certo che l'evento si incentrerà sul dispositivo.

Il post su X da parte di Samsung Mobile fa riferimento a Galaxy AI, ovvero la nuova suite di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che sembrano essere al centro della nuova generazione di smartphone da parte della compagnia coreana e che riguarderanno da vicino la nuova serie flagship.



L'evento Unpacked è fissato per il 17 gennaio 2024 a San Jose, in California, alle ore 19:00 italiane, con streaming in diretta attraverso i canali social della compagnia, ma ovviamente riporteremo qui le principali notizie al riguardo.