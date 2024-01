Apple Vision Pro: la data di uscita del visore sarebbe imminente, per un rumor

La data di uscita del visore Apple Vision Pro viene data come imminente da un sito cinese dedicato agli investimenti, Wall Street Insights: stando a questa fonte, il dispositivo farà il proprio debutto nei negozi il prossimo 26 gennaio.

Non è la prima volta che si parla di un lancio prima del previsto per Apple Vision Pro, e in genere quando le voci si moltiplicano, convergendo verso un determinato concetto, esiste la concreta possibilità che ci sia qualcosa di vero.

Come ricorderete, ai tempi della presentazione di Apple Vision Pro, l'azienda non ha fornito una data di lancio precisa, parlando di un generico "inizio 2024" per il debutto del suo interessante visore negli USA.