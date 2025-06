Il calciatore di copertina di EA Sports FC 26 è stato svelato in anticipo?

Stanno emergendo in rete diverse indiscrezioni su EA Sports FC 26 in queste ore, il che significa che l'annuncio ufficiale del prossimo gioco è ormai alle porte - del resto, il periodo è quello giusto - oppure che qualcuno sta semplicemente sfruttando l'attesa dei fan per diffondere informazioni false.

Presto l'annuncio ufficiale da parte di EA Sports?

Il centrocampista del Real Madrid è già stato il volto di copertina di EA Sports FC 25, e non sorprenderebbe vederlo protagonista anche nel prossimo capitolo. Del resto, anche giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo sono apparsi su più copertine della serie, e le prestazioni di Bellingham nell'ultima stagione sono state eccellenti, nonostante i blancos si siano piazzati al secondo posto in Liga e siano stati eliminati prematuramente dalla Champions League contro l'Arsenal.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A ogni modo, come già accennato in apertura, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts. Non dovrebbe comunque mancare molto: solitamente i nuovi giochi della serie EA Sports FC vengono presentati tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.