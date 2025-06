Le nuove Icone di EA Sports FC 26 pare siano state svelate in anticipo, ci anche Totti e Chiellini

Le nuove presunte Icone di EA Sports FC 26

Ecco la lista delle presunte nuove Icone:

Zlatan Ibrahimovic - Svezia

Andres Iniesta - Spagna

Toni Kroos - Germania

Marcelo - Brasile

Giorgio Chiellini - Italia

Alex Morgan - Stati Uniti

Francesco Totti - Italia

Oliver Kahn - Germania

Sara Thunebro - Svezia

Cha Bum-kun - Corea del Sud

Steffi Jones - Germania

Sissi - Brasile

Per chi non lo sapesse, le Icone sono carte speciali che rappresentano leggende del calcio mondiale, sia maschile che femminile. Si tratta di ex calciatori e calciatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, una descrizione che calza a pennello per tutti giocatori elencati qui sopra.

Al momento, l'unica carta di cui si conoscono le statistiche, seppur da prendere con le molle, è quella di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe presentare i seguenti valori: 84 Velocità, 94 Tiro, 82 Passaggio, 90 Dribbling, 45 Difesa e 89 Fisico.

Particolarmente interessante, se confermata, l'inclusione dell'attaccante svedese, che nel 2021 aveva sollevato una lunga polemica contro EA Sports in merito all'utilizzo non autorizzato del suo nome e immagine nei giochi della serie. A quanto pare, la disputa potrebbe essersi risolta in modo pacifico.

In ogni caso, è bene prendere tutte queste informazioni con le pinze: non è escluso che si tratti di leak falsi, creati ad arte per alimentare l'attesa crescente dei fan in vista dell'annuncio ufficiale di EA Sports FC 26.