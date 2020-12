FIFA 21 e Ibrahimovic, la polemica continua: il giocatore chiede spiegazioni a EA

Ibrahimovic non ci sta e la polemica con FIFA 21 continua: dopo il comunicato ufficiale di Electronic Arts, il giocatore svedese ha chiesto spiegazioni circa la concessione dei diritti di immagine.

Partito alcuni giorni fa, per molti il caso sembra legato più al procuratore di Ibrahimovic che non al calciatore stesso, ponendosi dunque come un tentativo di monetizzare a prescindere dalle licenze ufficiali, concesse a EA ormai da svariati anni senza che nessuno mai se ne lamentasse.

"Siamo al corrente delle discussioni circa le licenze legate ai giocatori in EA Sports FIFA", si legge nel comunicato del publisher. "L'attuale narrazione portata avanti sui social network è un tentativo di trascinare FIFA 21 in una disputa con entità terze che nulla hanno a che spartire con EA Sports."

"Vogliamo essere molto chiari: possediamo diritti contrattuali che ci consentono di includere l'aspetto di tutti i giocatori attualmente presenti nel nostro gioco. Come già dichiarato, abbiamo acquistato questi diritti direttamente dalle leghe, dalle squadre e dai singoli calciatori."

Al che è arrivata la replica di Zlatan Ibrahimovic, pubblicata pochi minuti fa su Facebook: "La questione non riguarda i diritti di immagine collettivi: i vostri giochi si basano su diritti di immagine individuali."

"Non li avete acquistati da FifPro World 11 perché è questo che ci hanno detto. Non li avete acquistati da AC Milan perché è questo che ci hanno detto. E non li avete acquistati da me. Dunque da chi li avete acquistati?"