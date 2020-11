FIFA 21: Ibrahimovic si sveglia: "Chi ha dato il permesso di usare la mia faccia?"

Il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic, uscito probabilmente da un qualche letargo, si è scagliato contro FIFA 21 perché a suo dire userebbe il suo nome e il suo volto senza consenso per fare soldi. La nostra non vuole essere facile ironia, ma semplicemente registrare il fatto che sono decenni che FIFA include il suo nome nel gioco, probabilmente da quando ancora giocava nel Malmö FF. Ha fatto anche parte di alcuni sondaggi per diventare uomo di copertina dei FIFA e il dettaglio del volto della sua versione virtuale sembra essere frutto di una qualche scansione in alta definizione (potrebbero essere partiti da foto, comunque in alta risoluzione ndr). Possibile che in tutto questo tempo non si sia accorto di niente?

Ibrahimovic: "Chi ha dato a FIFA di EA Sport il permesso di usare il mio nome e il mio volto? La @FIFPro? Non sapevo di esserne membro e, nel caso lo fossi, mi avranno inserito con qualche strategemma e senza il mio consenso. Sicuramente non ho mai concesso a FIFA e a FIFPro il permesso di fare soldi usandomi."

"Qualcuno ha fatto soldi per anni usando il mio nome e il mio volto senza che ci fosse alcun accordo. È arrivato il momento di fare qualche indagine."