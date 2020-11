Steam, i saldi autunnali partono oggi con gli Steam Awards 2020

I saldi autunnali di Steam partono oggi 25 novembre 2020 e portano in dote gli Steam Awards 2020, con cui la comunità potrà premiare i suoi giochi preferiti. Non è ancora nota l'entità degli sconti dei singoli giochi, né se ci sarà un qualche meta gioco, ormai appuntamento fisso di Steam (che ha un suo sistema di punti spendibili), ma la data è praticamente certa. L'ora di inizio dei saldi dovrebbe essere le 19:00 italiane, come da tradizione.

Come sempre i saldi di Steam saranno un'ottima occasione per fare qualche affare, portandosi a casa dei giochi a prezzo scontato. Il nostro consiglio è quello di fare ordine nella lista dei desideri prima del tempo, così da avere ben chiaro che cosa si voglia acquistare. Soprattutto nelle prime ora ci potrebbe essere un certo intasamento, quindi non disperate se faticate ad accedere alle pagine del negozio. Mentre siete lì che allungate a dismisura il backlog, non dimenticate di votare per i vostri giochi preferiti, quelli che ritenete meritevoli di un qualche riconoscimento.

Come sempre il punto di partenza dell'iniziativa sarà la pagina principale di Steam.