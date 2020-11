Sakuna of Rice and Ruin ha venduto più di 500.000 copie

Sakuna of Rice and Ruin si sta rivelando un successo inaspettato, capace di vendere più di 500.000 copie nel giro di un paio di settimane, tra fisiche e digitali. È un risultato ottimo considerando il suo livello produttivo.

Sviluppato dai geni di Edelweiss (Ether Vapor, Fairy Bloom Freesia, Astebreed), Sakuna of Rice and Ruin mescola meccaniche da action platform con quelle degli Harvest Moon. Racconta la storia della divinità Sakuna, bandita dalla sua dimora celeste su di un'isola piena di demoni. Riuscirà la nostra a riscoprire le sue origini di divinità dei raccolti e di figlia di un dio guerriero. Per scoprirlo non resta che giocare.

Sakuna of Rice and Ruin è disponibile per PC (su Steam), PS4 e Nintendo Switch. In Europa è stato lanciato il 20 novembre, mentre in USA è disponibile dal 10 novembre. Gli amici giapponesi hanno potuto giocarci dal 12 novembre.