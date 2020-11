PS5, ecco quanto potrebbe aver venduto al lancio

PS5 potrebbe aver venduto tra i 2,1 e i 2,5 milioni di unità al lancio in tutto il mondo, almeno stando alle stime di VGChartz (che non sono informazioni ufficiali, sia chiaro). Il dato comprende sia i territori che hanno ricevuto la console il 12 novembre 2020, come gli Stati Uniti, sia quelli che hanno dovuto attendere fino al 19 novembre 2020, come l'Italia.

Sempre secondo VGChartz, l'edizione di PS5 con il lettore ottico si è rivelata molto più popolare di quella solo digitale, pur a fronte di una differenza di prezzo di 100 dollari / euro. La prima avrebbe venduto infatti il 75% delle unità totali.

Esplodendo i dati, le stime parlano di vendite tra gli 1,3 e gli 1,6 milioni di unità fatte il 12 novembre, cui vanno aggiunte altre 800 / 900.000 unità piazzate il 19 novembre 2020. Gli Stati Uniti sarebbero il paese con più console vendute (tra gli 1 e gli 1,2 milioni di unità), seguita dal Regno unito (230 / 280.000 unità), Germania (115/140.000 unità), Francia (105 / 125.000 unità) e via via tutte le altre.

Per Xbox Series X e Series S, VGChartz ha stimato vendite tre gli 1,1 e gli 1,4 milioni di unità nelle prime 24 ore.