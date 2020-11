Europa Universalis IV e Age of Wonders III: arrivano le traduzioni in italiano

Progetto Traduzione Italiana ci ha fatto sapere di aver quasi terminato i lavori sulla traduzione in italiano di Age of Wonders III e di essere a buon punto anche con quella di Europa Universalis IV .

Progetto Traduzione Italiana è composto da un solo membro, il grande Michele "miki1965" Lezzi, che si avvale della collaborazione alla traduzione di utenti che via via si rendono disponibili. Non guadagnando un centesimo dal suo immenso lavoro, gli vanno fatti solo dei grossi applausi.

Le traduzioni di Age of Wonders III ed Europa Universalis IV si possono trovare nel workshop di Steam sotto forma di mod, cliccando sui seguenti link:

Progetto Traduzione Italiana AoW3

Progetto Traduzione Italiana EU4

Per scaricare entrambe basta sottoscriverle e seguire le istruzioni. Nel caso di Age of Wonders III, la traduzione è disponibile anche fuori da Steam, per quelli che posseggono il gioco su GOG. Per scaricarla vi basterà cliccare qui e seguire le istruzioni.

Per entrambe le traduzioni vi invitiamo a seguire il lavoro di Michele per avere aggiornamenti.