Xbox Series X e S: le vendite iniziali sono eccellenti, stando a un primo resoconto

Stando a un primo resoconto, le vendite iniziali di Xbox Series X e S sarebbero eccellenti. Le nuove console di Microsoft avrebbero venduto complessivamente fino 1,4 milioni di unità nelle prime 24 ore, ossia il 40% in più di quanto fece Xbox One al lancio, che si fermò a 1 milione di unità. Da notare che questi numeri sarebbero stati fatti in condizioni complicate, ossia con i rifornimenti per i negozi molto limitati, tanto da aver fatto segnare il tutto esaurito praticamente ovunque.

Xbox Series X pare abbia venduto più di Series S al lancio, ossia quasi un milione di unità, mentre Xbox Series S avrebbe venduto circa la metà. Gli Stati Uniti sono stati il mercato in cui hanno fatto meglio, vendendo tra le 700.000 e le 800.000 unità. La cifra arriva a circa 900.000 se consideriamo l'intero Nord America. In Europa le unità vendute sono state tra le 340.000 e le 400.000, ossia circa la metà di quanto fatto negli Stati Uniti. Di queste 155.000 sono state vendute nel solo Regno Unito.

Naturalmente, trattandosi delle vendite delle prime 24 ore, i numeri di Xbox Series X e S sono destinati a crescere nei prossimi mesi. Considerate inoltre che si tratta di dati non ufficiali, ossia di stime. Purtroppo Microsoft non fornisce da anni i numeri effettivi delle vendite delle sue console, quindi bisogna accontentarsi.