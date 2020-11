Cyberpunk 2077: Keanu Reeves potrebbe essere entrato nella lore ufficiale del gioco

Cyberpunk 2077 non è ancora uscito e già accadono cose strane che vanno a modificare alcuni aspetti dell'amatissimo universo del gioco da tavlo. Per un mezzo pasticcio tra i Run The Jewels e Patrick K. Mills, il senior quest designer del gioco, sembra proprio che Keanu Reeves sia entrato nella lore ufficiale del gioco. Non nei panni di Johnny Silverhand, ma interpretando sé stesso.

Il tutto è nato in seguito alla canzone No Save Point dei Run The Jewels, un brano inedito del supergruppo hip hop statunitense che sarà trasmesso all'interno del gioco.

Il testo e le musiche della canzone, infatti, sono pesantemente impregnati con la lore di Cyberpunk 2077, con riferimenti ai personaggi e al mondo di gioco. D'altra parte sentiremo il brano all'interno del gioco stesso. Peccato che ad un certo punto la canzone dica "Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve." Ovvero Keanu Reeves, braccio cibernetico sotto la mia manica.

Detto in altre parole lo stesso attore e non il personaggio da lui interpretato, ovvero Johnny Silverhand, sono parte integrante del mondo di Cyberpunk 2077, dato che fanno parte di una canzone che ascolteremo durante la nostra partita.

Una cosa piuttosto strana, tanto che Patrick K. Mills, il senior quest designer di CD Projekt RED, ha voluto mettere una pezza. Facendo forse più confusione di prima:

"La strofa di Keanu Reeves è lore friendly. È un riferimento culturale nell'universo di gioco a Keanu Reeves, un attore dell'era Collapse poco conosciuto che aveva una strana somiglianza con Johnny Silverhand. Negli anni successivi alla scomparsa di Johnny, è stato spesso scambiato per JS."

Questo vuol dire che, nell'universo ufficiale di Cyberpunk, nonostante il periodo Collapse si divida dal mondo reale intorno agli anni '90, Keanu Reeves ha fatto a tempo ad essere Keanu Reeves, tanto da essere scambiato alcune volte per Johnny Silverhand.

Una scoperta davvero breathtaking.

The KR lyric is lore friendly. It's an in universe cultural reference to KR, a little known Collapse-era actor who bore and uncanny resemblance to Johnny Silverhand, and in the years following Johnny's disappearance, was frequently mistaken for JS. 👉🤛 https://t.co/AxpPvlww97