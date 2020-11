PS5 Simulator permette di scartare e installare PS5, in attesa di averne una

PS5 Simulator di alxgrade è, come dice il nome, un simulatore di PS5, anche se in senso lato. Più precisamente consente di scartare e montare la console di Sony in un salotto virtuale, combattendo con la simulazione della fisica del mondo di gioco e con tutte le difficoltà che si sperimentano in queste occasioni (naturalmente esasperate). Del resto chi non ripara i router prendendoli a mazzate?

Nel gioco vestiamo i panni di un utente che, aprendo la porta di casa, trova il pacco che attendeva: quello con dentro la sua nuova e fiammante PS5. Ora non resta che aprirlo e collegare la console al televisore, evitando di lanciare il DualSense in giro per la casa. Più facile a dirsi che a farsi.

Per finire PS5 Simulator ci vogliono soltanto dieci minuti, quindi non vi impegnerà moltissimo. Naturalmente è completamente gratuito, quindi potete scaricarlo liberamente dalla sua pagina ufficiale su itch.io. Prendetelo come un modo per provare la console, nel caso siate tra quelli che sono in fervente attesa che torni disponibile all'acquisto.