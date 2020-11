Twitch, Pokimane è la streamer che ha guadagnato di più nel 2020

I nuovi dati raccolti dalla compagnia Saving Spot hanno incoronato Imane 'Pokimane' Anys come la streamer più pagata di Twitch nel 2020, ponendola sopra alle sue colleghe. Nemmeno streamer famosissime come Amouranth e LilyPichu riescono a guadagnare quanto lei.

Pokimane è stata particolarmente attiva nel 2020, mettendosi in mostra con collaborazioni prestigiose come quella con la deputata USA Alexandria Ocasio-Cortez, con la quale ha partecipato a uno streaming da record giocando ad Among Us.

Solo da Twitch, Pokimane avrebbe incassato nel corso dell'anno 550.060 dollari, surclassando Amouranth, che si trova al secondo posto con 384.599 dollari e LilyPichu, in terza posizione con 339.354 dollari. Sempre secondo Saving Spot, tra le top 10 streamer, il 70% dei ricavi proverrebbe dagli abbonamenti, il 23% dalle pubblicità e l'8% dalle donazioni.





Proprio recentemente Pokimane, che secondo Stream Charts è anche la streamer in assoluto più popolare, ha messo un cap alle donazioni sul suo canale di massimo 5$, invitando gli utenti a supportare i canali più piccoli degli streamer minori.