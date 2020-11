Xbox Series X|S, primi numeri sulle vendite al lancio nel Regno Unito

Xbox Series X e Series S sembrano essere andate molto bene al lancio, ma non ci sono ancora dati ufficiali sulle vendite, dunque ci affidiamo a qualche informazione ufficiosa come quella che parla di 155.000 unità vendute nel Regno Unito nel primo giorno di disponibilità delle console.

Microsoft ha riferito già che Xbox Series X e Series S sono state protagoniste del miglior lancio nella storia di Xbox, fornendo anche alcuni dettagli interessanti, tuttavia come da tradizione non ha rivelato numeri precisi, un atteggiamento che Phil Spencer ha già ribadito di voler continuare a mantenere anche se le vendite dovessero essere superiori a PS5.

L'idea di Microsoft è puntare su altri numeri, ovvero il coinvolgimento dei giocatori e la quantità di questi attraverso piattaforme diverse, come ha dimostrato ormai in maniera piuttosto chiara, dunque non vedremo quantità precise relative alle vendite di Xbox Series X|S, a quanto pare. Tuttavia, alcuni dati non ufficiali sono emersi per quanto riguarda il lancio delle console nel Regno Unito, in particolare attraverso un report di VGC.

Il sito, tuttavia, non riferisce precisamente le fonti, limitandosi a sostenere di aver "comunicato con alcuni publisher", dai quali verrebbe l'informazione. Secondo quanto riferito, Xbox Series X|S hanno venduto 155.000 unità nel giorno di lancio, superando il record precedente stabilito da Xbox One con 150.000 unità sempre per quanto riguarda il Regno Unito, ma in questo caso in due giorni.

Considerando l'andamento dei preorder e il sold out arrivato quasi subito per le console, c'è anche da mettere in conto una probabile scarsità di scorte a disposizione nei negozi, dunque i dati potrebbero essere comunque falsati dall'effettiva disponibilità delle macchine. Inoltre, vanno considerati al momento solo come voci di corridoio, in attesa di eventuali conferme (che probabilmente non arriveranno da Microsoft).

La compagnia, tra i dati relativi al lancio, ha rivelato peraltro che Xbox Series S è la console Xbox che ha attratto il maggior numero di nuovi giocatori all'interno dell'ecosistema, e che il 70% delle nuove Xbox Series X e Series S attiva sono già collegate a un abbonamento Xbox Game Pass, pre-esistente o nuovo.