Mario Kart, Fall Guys e Dark Souls tra i giochi più stressanti, secondo uno studio

Mario Kart, Fall Guys e Dark Souls risultano essere tra i giochi più stressanti, in base a un particolare studio condotto da BonusFinder in collaborazione con alcuni scienziati specializzati nella ricerca sullo sport e ad alcuni giocatori professionisti.

La competizione e il senso di minaccia, oltre al ritmo di gioco, può causare lo stress nel giocatore, che in questo caso sembra riferirsi soprattutto alla fatica fisica e alle modifiche sull'apparato cardio-vascolare in partita. La misurazione si basa infatti soprattutto sulle reazioni fisiche dirette, ovvero il battito cardiaco dei giocatori in partita o le variazioni nella respirazione, più che sullo stress di tipo psicologico a lungo termine.

Anche per questo, i risultati possono sembrare sorprendenti: Dark Souls 3 è probabilmente il titolo più in linea con le aspettative, considerando la frustrazione che può causare nei giocatori l'alto tasso di sfida di alcune sue sezioni, ma Mario Kart e Fall Guys, con il loro aspetto pacioso e amichevole, sembrano degli outsider.

In verità, il ritmo di gioco piuttosto serrato e la competizione diretta con altri giocatori possono causare dei notevoli picchi in termini di stress fisico, e per quanto riguarda queste caratteristiche in effetti sia il racing arcade di Nintendo che il particolare multiplayer di Mediatonic si distinguono di certo rispetto a molti altri.

C'è da dire che l'innalzamento del ritmo cardiaco potrebbe essere dato anche dalla semplice eccitazione positiva e dal divertimento, dunque forse non è molto accurato parlare genericamente di "stress", ma lo studio è impostato così. In cima alla classifica, con battiti registrati anche oltre i 127 BPM, c'è Dark Souls, ma a breve distanza troviamo Fall Guys in seconda posizione. A seguire: Mario Kart, Street Fighter e FIFA. Da notare che tutti i giochi in questione sono riportati senza numero identificativo del capitolo, dunque si suppone si tratti degli ultimi usciti sul mercato.