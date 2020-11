Assassin's Creed Valhalla su PC, gli obiettivi verranno inseriti con un aggiornamento

Assassin's Creed Valhalla su PC al momento è senza obiettivi sbloccabili, ma questo sembra sia frutto di un problema tecnico come ammesso da Ubisoft, che ha assicurato sul fatto che verranno inseriti successivamente con un aggiornamento al gioco.

Gli obiettivi in questione sono quelli presenti su Ubisoft Connect, e pur non essendo una caratteristica particolarmente ricercata dagli utenti, la loro assenza si è fatta notare, in un gioco in vista come Assassin's Creed Valhalla. Tuttavia, la questione è legata a un errore e non era voluta: motivo per il quale Ubisoft ha avvertito di essere al lavoro per risolverla.

Il chiarimento si è reso necessario anche perché un portavoce aveva precedentemente fatto pensare che l'assenza di obiettivi dalla versione PC fosse proprio pianificata dalla compagnia, cosa che aveva fatto pensare alla volontà di non inserire questa caratteristica in Assassin's Creed Valhalla in versione Windows.

A quanto pare non è questo il caso: "L'incomprensione generata da parte nostra era sul fatto che gli obiettivi non fossero proprio previsti, ma non è così", ha scritto un altro portavoce Ubisoft sul forum ufficiale del gioco. "Riportiamo tutto all'informazione iniziale che era corretta, dunque questa mancanza verrà risolta fra poco, con gli obiettivi in arrivo".

Insomma, non sappiamo bene cosa sia successo ma di fatto gli obiettivi verranno inseriti presto all'interno della versione PC di Assassin's Creed Valhalla, all'interno della piattaforma Ubisoft Connect, per la gioia di tutti. O forse no, ma è comunque un'aggiunta gradita.

