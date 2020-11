Bethesda: il nuovo gioco dei team di Austin e Montreal ha un nome?

Bethesda sembra sia al lavoro su più progetti contemporaneamente, considerando che i team di Austin e Montreal pare siano impegnati su un nuovo gioco non ancora annunciato, che potrebbe però già avere un nome almeno al livello di identificazione interna, ovvero "SpyTeam" o "Giant Monster News".

Ovviamente non ci sono notizie certe e si tratta solo di voci di corridoio per il momento, ma varie segnalazioni, a partire da annunci di lavoro pubblicati da Bethesda, dimostrano come i team con base ad Austin e a Montreal stiano sviluppando un nuovo gioco non ancora annunciato, probabilmente in maniera coordinata tra le due sedi.

Indagando tra registrazioni di trademark e simili, alcuni hanno anche individuato un possibile nome per questo misterioso gioco, a scelta tra due opzioni emerse dal datamining, anche se entrambe sono davvero molto bizzarre: "SpyTeam" o "Giant Monster News".

In entrambi i casi sembrano essere proprio dei placeholder, o comunque identificativi in codice per uso interno che verranno probabilmente modificati, perché sembrano veramente strani, anche se potrebbero rappresentare delle iniziative alquanto originali da parte dei team.

Nel frattempo, fra le produzioni interne del team, che sta entrando a far parte degli Xbox Game Studios, ci sono sicuramente Deathloop da parte della squadra di Lione e poi Starfield e The Elder Scrolls 6.