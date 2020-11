Assassin's Creed Valhalla batte COD: Black Ops Cold War al lancio in UK, risultato storico

Assassin's Creed Valhalla è primo nella classifica vendite del Regno Unito per la settimana appena trascorsa e questo significa che ha battuto Call of Duty: Black Ops Cold War in quello che ha tutta l'aria di essere un risultato storico per Ubisoft e Activision.

Si tratta, infatti, della prima volta da parecchi anni che un capitolo di Call of Duty non conquista la vetta della classifica UK nella sua settimana di lancio, cosa che dimostra come Assassin's Creed Valhalla abbia effettuato una vera e propria impresa di questi tempi.

Non solo, quella dal 9 al 15 novembre 2020 è stata una settimana particolarmente ricca di novità, che ha visto l'arrivo anche di Marvel's Spider-Man: Miles Morales sul mercato, il quale si è piazzato terzo, dunque incrementando ancora di più il prestigio della prima posizione conquistata dal gioco Ubisoft.

Per mettere le cose nella giusta prospettiva, tuttavia, c'è da fare una precisazione: Assassin's Creed Valhalla è uscito il 10 novembre, mentre Call of Duty: Black Ops Cold War è stato messo a disposizione solo dal 13 novembre, dunque il primo ha avuto sicuramente più giorni a disposizione per piazzare le sue copie, considerando peraltro che si tratta di dati relativi al mercato retail, dunque sicuramente meno attivo nel fine settimana.

Tra le new entry si segnala anche Demon's Souls in sesta posizione, anche se questo, come Miles Morales, probabilmente avrà una nuova accelerazione con l'effettivo arrivo di PS5 sul mercato il 19 novembre, visto che al momento si tratta di un'uscita anticipata dei giochi di lancio rispetto alla console.

Vediamo la classifica vendite nel Regno Unito dal 9 al 15 novembre 2020: