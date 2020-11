PS5: uno strano DualSense con i tasti sbagliati nelle mani di un utente

PS5 è appena uscita sul mercato in USA e, tra la tanta soddisfazione dei neoacquirenti, possono emergere anche problemi e difetti di produzione fisiologici per un prodotto di massa, ma questo strano DualSense con i tasti sbagliati rappresenta davvero uno spettacolo particolare.

Non c'è modo di poter confermare se la foto non sia contraffatta, ma ad occhio sembra autentica e la cosa non è così improbabile: si potrebbe dunque trattare di un semplice errore di produzione che ha portato alla sostituzione di un tasto con la croce con un altro tasto triangolo, per di più disposto in maniera opposta rispetto a quello superiore, creando dunque anche una piacevole simmetria.

Al di là della scomodità di avere un comando diverso dalla norma, c'è da dire che in questo modo il controller diventa veramente unico e potrebbe anche assumere un certo valore, in termini di collezionismo. Dunque non sappiamo precisamente cosa abbia intenzione di fare l'utente in questione, perché avere un DualSense nuovo e praticamente unico al mondo ha certamente un fascino che può superare il disagio di un tasto sbagliato.

Nei commenti su Reddit si è infatti subito scatenato il dibattito tra chi restituirebbe il controller e chi invece lo terrebbe così com'è per collezionismo, con questi ultimi in quantità sicuramente maggiore. Da notare anche che c'è chi fa notare come possa sembrare veramente una Limited Edition, quando non una "Elevator Edition", considerando la somiglianza dei tasti con quelli degli ascensori.

Per il resto, abbiamo visto dalle prime impressioni come la scelta di Sony di puntare sulle novità del controller funzioni.