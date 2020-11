Cyberpunk 2077: un nuovo video con Night City, i personaggi e i riflessi delle luci

Un nuovo video di Cyberpunk 2077 pubblicato dall'emittente televisiva Das Erste ha mostrato diversi spezzoni di gioco inediti. Anche non capendo quello che viene detto nel servizio, è possibile ammirare diversi scorci di Night City, vedere da vicino alcuni dei protagonisti del gioco, ma soprattutto vedere come i riflessi delle luci sono gestiti dal motore grafico proprietario di CD Projekt RED.

Sul Twitter è possibile vedere solo un piccolo assaggio del servizio, che invece potrete recuperare a questo indirizzo.

Negli oltre 5 minuti di filmato si possono vedere diverse sequenze montate assieme, come fasi di esplorazione della città in macchina, dialoghi e combattimenti. La varietà di situazioni sembra molto alta, così come il design delle ambientazioni e dei personaggi. La versione catturata sembra essere quella PC, con tutti i dettagli attivati, come effetti volumetrici e i riflessi sulle superfici.

Ovviamente non poteva mancare qualche riferimento a The Witcher 3: Wild Hunt o alla presenza di Keanu Reeves nel gioco. Diventato nel frattempo parte integrante dell'universo di Mike Pondsmith.

Cosa ve ne sembra del filmato? Il gioco uscirà il 10 dicembre?