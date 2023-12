Apple Vision Pro: il futuro della realtà mista potrebbe essere lanciato prima del previsto

Si diceva che il lancio di Apple Vision Pro sarebbe avvenuto all'inizio del 2024, ma non disponevamo di una data precisa o una finestra temporale.

L'ultimo rapporto ci dice che Apple vorrebbe vedere il suo primo headset per la realtà mista arrivare sugli scaffali in linea con quanto affermato, motivo per cui sta spingendo la sua catena di approvvigionamento a iniziare le spedizioni entro febbraio dell'anno prossimo.

Il nuovo avveniristico prodotto si propone di trasformare il modo in cui ci si relaziona con l'ambiente circostante, che sia nella fruizione di media come film e serie TV o nell'uso delle app comuni, come chat istantanee e browser per navigare in rete.

Questo dispositivo evidenzia ancora il nuovo interesse dell'azienda di Tim Cook nel mondo del gaming, con la Modalità Gioco implementata di recente nel sistema operativo di Cupertino e i recenti contatti con la figura di spicco Hideo Kojima.

Come abbiamo appreso dalle presentazioni, grazie al supporto di tecnologie come Bluetooth e WiFi, sarà fattibile connettere un controller direttamente a Vision Pro.