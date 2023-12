Dark Souls 2: i server chiuderanno a breve per PS3 e Xbox 360

Sebbene si tratti solo di una componente del gioco, e peraltro di un titolo ormai piuttosto datato, è interessante riferire la data di disattivazione dei server per Dark Souls 2, che è stata fissata per il 31 marzo 2024 da Bandai Namco e FromSoftware per quanto riguarda PS3 e Xbox 360, mentre continueranno ad essere attivi per le console successive.

Uscito nel 2014 su PC, PS3 e Xbox 360, il successore del capostipite della celebre serie FromSoftware è considerato ancora uno dei massimi esponenti del genere, sebbene sia stato accolto in maniera forse più controversa rispetto ad altri capitoli della serie in questione.



La chiusura riportata riguarda ovviamente solo le componenti online di Dark Souls 2, che possono essere considerate marginali ma sono comunque importanti per i grandi appassionati del gioco, inoltre non riguardano i server su PC, PS4 e Xbox One, dunque ad essere colpiti dalla questione sono una quantità minima di soggetti.