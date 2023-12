Le esclusive Xbox più attese del 2024

Il 2024 sarà un anno ricco di grandi videogiochi per i possessori di Xbox: ecco le esclusive più attese in arrivo il prossimo anno e le loro date di uscita.

Il 2024 di Xbox promette bene vista la quantità e la qualità dei nuovi universi che debutteranno sulle console Microsoft provenienti dalla galassia di studi che fanno capo a Phil Spencer e dagli accordi siglati con sviluppatori di terze parti. I titoli vanno da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, l'avventura post apocalittica degli ucraini di GSC Game World, a 33 Immortals, un titolo attesissimo per il suo fattore cooperativo, come dice il nome, a 33 giocatori. Non mancheranno gli giochi di ruolo d'autore come Avowed di Obsidian o i titoli che vogliono testare i limiti del fotorealismo come Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory. In questo speciale sulle esclusive Xbox più attese del 2024 vi racconteremo dei titoli più promettenti, rigorosamente in uscita nel 2024, concedendoci anche un piccolo spazio per la speculazione su almeno un paio di assi che, se sufficientemente rifiniti, potrebbero arrivare su Xbox a sorpresa entro la fine del prossimo anno.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Data di uscita: primi mesi del 2024 Il titolo di questa lista più vicino a vedere la luce è l'attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Dopo il trasferimento dello studio di sviluppo in Repubblica Ceca a causa dell'invasione russa dell'Ucraina (terra natale di molti sviluppatori), il gioco ha ripreso il suo monumentale sviluppo e nell'ultimo aggiornamento targato GSC Game World, una data di uscita sembra essere stata fissata nel primo trimestre del 2024 quindi tra gennaio e marzo. Le nuove informazioni vengono direttamente da un video di GSC Game World pubblicato in occasione dell'accettazione del premio di "Gioco più Ricercato per PC" istituito da PC Gamer. Per l'occasione gli autori hanno detto che "il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo e sarà presto nelle vostre mani". Dopodiché il nuovo trailer ha confermato la data di uscita nel primo trimestre del 2024 e il debutto al lancio su Game Pass. Questo titolo survival horror è il quarto capitolo della saga sviluppata dallo studio ucraino ed espanderà ancora di più il sistema di fazioni e alleanze dei giochi precedenti.

Senua’s Saga: Hellblade 2 - Data di uscita: 2024 L'Unreal Engine 5 ha in Senua's Saga: Hellblade 2 uno dei suoi rappresentanti tecnicamente più avanzati Uno dei videogiochi che più porteranno in alto l'asticella nel campo del fotorealismo e della grafica di qualità altissima è senza dubbio Senua's Saga: Hellblade 2. Ambientato nell'Islanda del nono secolo, questo action horror è il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice e sarà giocabile al day one su Game Pass. La data di uscita fissata al 2024 è stata annunciata all'Xbox Showcase dello scorso giugno e riconfermata ai Game Awards senza però specificare il periodo dell'anno. Dai trailer emerge una cura ossessiva per la grafica, il realismo e la brutalità da parte di Ninja Theory che ha mostrato diverse sequenze di combattimento adrenaliniche, violente e sanguinolente. Questo livello di dettaglio è reso possibile dall'utilizzo dell'Unreal Engine 5 e da tante ore di motion capture per animare la protagonista tanto in gioco quanto nelle scene di intermezzo. La storia di Senua's Saga: Hellblade 2 continuerà ad affrontare il rapporto tra Senua e le Voci delle Furie nella sua testa per arrivare al nucleo del fortissimo trauma che la attanaglia.

Avowed - Data di uscita: 2024 Il genere degli RPG è notoriamente ben rappresentato sul Game Pass e il 2024 vedrà l'aggiunta di un'altra grande opera di uno dei maestri del genere: Obsidian Obsidian Entertainment li sa fare i giochi di ruolo, quindi non è una sorpresa che una delle esclusive più attese dai fan di Xbox sia Avowed, il gioco di ruolo in prima persona dallo studio che ha dato vita a Fallout: New Vegas. Annunciato nel 2021 come nuova proprietà intellettuale all'interno dell'universo di Pillars of Eternity, Avowed non ha un giorno e un mese specifici di uscita, ma abbiamo la conferma (risalente all'ultimo Xbox Showcase) che il gioco uscirà nel 2024. Per quanto riguarda la storia, le premesse sono abbastanza familiari: il Regno di Aedyr ha inviato un emissario (il protagonista) nelle Terre Viventi, su un'isola lontana dove sta infuriando una piaga. Ci saranno misteri, missioni, scelte e conseguenze in una narrazione che, da estraneo, porterà il protagonista a sentirsi sempre più a casa. A livello di incantesimi e combattimento, invece, vediamo nell'arsenale del giocatore magie del ghiaccio, del fuoco, armi di tutti i tipi, scudi e combinazioni elementali. Ci sarà moltissima personalizzazione dell'esperienza, in puro stile Obsidian, e una buona dose di comicità, gli elementi che hanno reso così amati gli universi creati da questo studio.

Towerborne - Data di uscita: 2024 Con gameplay a scorrimento orizzontale e livelli, crediamo, proceduralmente generati, Towerborne sarà un roguelike live service che saprà ritagliarsi il suo pubblico Towerborne è un'esclusiva in arrivo nel 2024 (non c'è ancora una data precisa) che ha attirato l'interesse di molti fan del mondo Xbox grazie alla sua grafica e al suo stile di gioco. Dopo un evento apocalittico l'umanità si è rifugiata nel Belfry, una torre che fa da base per le operazioni di esplorazione di cui i giocatori si renderanno protagonisti. Con un gameplay cooperativo fino a quattro giocatori e dei livelli che, a giudicare dal materiale promozionale, sembrano generati in maniera procedurale, questo titolo metterà i suoi utenti davanti a orde di mostri da abbattere uno dopo l'altro. Quello in lavorazione presso studi di Stoic (autori della Banner Saga) sarà un gioco sviluppato come live service, con nuove stagioni che aggiungeranno nemici e armi all'arsenale dei giocatori. Sarà, infatti, possibile personalizzare il proprio personaggio con mazze da guerra, spade, pugnali, scudi, lance, armature e potenziamenti. Il gioco debutterà al lancio sul Game Pass, quindi, potrebbe ricevere una bella spinta alla sua base di utenti così da potersi sostenere nei mesi e negli anni a venire.

Ark 2 - Data di uscita: Autunno 2024 Quando un Vin Diesel in computer grafica ha fatto il suo debutto nel mondo pieno di dinosauri della serie Ark per annunciarne il sequel nel 2020, la community ha avuto un brivido di eccitazione: dopotutto Ark è uno dei survival meglio riusciti e più apprezzati degli ultimi anni. Ark 2 dovrebbe arrivare alla fine del 2024 e a dirlo sono stati proprio gli sviluppatori all'interno dei loro forum di supporto al primo capitolo. In un post, infatti, hanno detto che "dopo un'attenta analisi della situazione, abbiamo deciso di ritardare il lancio del secondo capitolo alla fine del 2024 per il migliorare il prodotto finale". Il protagonista di Ark 2 sarà Santiago, interpretato da Vin Diesel, un uomo che dovrà sopravvivere insieme a sua figlia in un mondo assolutamente ostile dominato da alieni simili a degli orchi e dai dinosauri. Quello che tutti sperano sia confermato, però, è quanto si vede in uno dei trailer: Santiago a cavallo di un T-Rex. A livello di gameplay, anche se non sono ancora stati pubblicati approfondimenti dedicati, sappiamo che il sequel utilizzerà una prospettiva in terza persona e un nuovo sistema di controlli. Ci saranno abilità di movimento in stile parkour e combattimenti che potrebbero ricordare quelli di Dark Souls. In più sarà presente un nuovo sistema di gestione delle creature e del crafting più sfaccettato rispetto al primo capitolo.

Dungeons of Hinterberg - Data di uscita: 2024 Avete mai sognato di andare in vacanza in un resort sulle alpi austriache con tanto di dungeon pieni di mostri? Allora Dungeons of Hinterberg è il gioco che fa per voi Dungeons of Hinterberg è il titolo di debutto dello studio indipendente Microbird Games e promette paesaggi idillici di montagna mescolati a sotterranei oscuri pieni di creature insidiose, il tutto con una grafica dai colori pienissimi e un'azione hack and slash che dai trailer sembra davvero soddisfacente. Vediamo enigmi ambientali, combattimenti all'arma bianca, miniere e poteri magici usati sia per sconfiggere i nemici e sia per sbloccare nuovi passaggi per l'esplorazione. Dalla demo disponibile all'ultima Gamescom sono emersi molti giudizi positivi e parecchia ammirazione per l'ambientazione e la storia di formazione di Luisa, la protagonista. Oltre all'azione, in questo gioco sarà possibile interagire con gli abitanti di Hinterberg per scoprirne segreti, migliorare la propria fama, sbloccare potenziamenti e nuovi modi di esplorare. Gli sviluppatori dicono che ci saranno 25 dungeon in totale per alternare le fasi di conversazione e sviluppo personale a un combattimento sempre più vario e sfaccettato.

33 Immortals - Data di uscita: 2024 (early access) In 33 Immortals troverete raid in stile roguelike con matchmaking fino a 33 giocatori e un gameplay che ricorda molto quello di Hades con tantissimi nemici che riempiono ogni stanza 33 immortals è un roguelike che supporta il gioco in co-op fino a 33 giocatori. Con una grafica e un gameplay che ricordano quelli di Hades, questo gioco inizierà il suo periodo di early access nel 2024. Giudicato dall'onnipotente divinità di questo universo, il giocatore vestirà i panni di un Immortal, un eroe che rifiuta il giudizio divino e prova a evadere dall'oltretomba a colpi di spada, il tutto con 32 altri giocatori in sua compagnia. È come se il gioco volesse replicare le emozioni dei più grandi e complicati raid di World of Warcraft, il tutto in formato roguelike con potenziamenti all'armatura e alle armi. La grafica implementata dagli sviluppatori di Thunder Lotus è semplice, ma l'azione che si vede nei trailer sembra davvero divertente con sciami di proiettili e nemici pronti a rimandare ogni Immortale sul fondo dell'aldilà.

South of Midnight - Data di uscita: autunno 2024 La magia e lo spiritismo della tradizione del Sud degli Stati Uniti prendono vita in South of Midnight dove la musica blues sembra proprio che avrà un ruolo centrale Annunciato all'Xbox Showcase dello scorso giugno, South of Midnight è un'avventura dallo stile e dall'ambientazione unici perché porterà i giocatori tra le magie e le suggestioni del profondo Sud degli Stati Uniti. La protagonista del gioco sviluppato da Compulsion Games (autori di We Happy Few) si chiamerà Hazel e, si legge sulla pagina del gioco, viene chiamata a diventare una Tessitrice, ossia una persona dotata di poteri magici con cui guarire gli spiriti e riannodare i legami spezzati. Forte di queste nuove abilità, dovrà affrontare e domare creature pericolose, ricostruire l'intricato passato della sua famiglia e, se sarà fortunata, ritrovare la strada di casa. L'estetica di gioco fa un evidente occhiolino allo stile in stop-motion alla Tim Burton e ha tematiche dark e mistiche che hanno attirato l'interesse di molti. Non si sa moltissimo del gioco a parte il fatto che sarà un action-adventure ma una possibile data di uscita nel 2024 viene suggerita da un post su Linkedin di Brad Hilderbrand, Senior Public Relations Manager di Xbox, che lo inserisce tra i titoli di cui si è occupato quest'anno e di cui si occuperà l'anno prossimo a livello di pubbliche relazioni.