Intel Arc: le GPU Battlemage arriveranno nel 2024, stando a una presentazione di Intel

Intel Arc inizierà a fare sul serio con Battlemage

Durante la presentazione è stata mostrata una diapositiva in cui si afferma che ci saranno nuovi prodotti nei segmenti dei processori per PC, dei processori per workstation e delle GPU discrete nel 2024. Molti lo hanno letto come la conferma dell'arrivo di Battlemage nel corso dell'anno, considerando che delle altre diapositive parlavano di lancio sincronizzato di Battlemage con i processori Meteor Lake e Arrow Lake.

Se vogliamo il fatto che Arrow Lake uscirà nel corso del 2024 è un'altra conferma dell'arrivo di Battlemage.

Con la nuova linea di GPU, Intel mira a offrire un aumento sostanziale delle prestazioni, fornendo anche dell'hardware unico. Staremo a vedere se metteranno davvero in difficoltà il dominio di NVIDIA, magari con un rapporto qualità prezzo particolarmente conveniente.