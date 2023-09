Persona 3 Reload avrà nuove scene, interazioni e meccaniche di combattimento

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per i fan di lunga data che in precedenza non avevano digerito di buon grado l'assenza della protagonista femminile e alcune delle aggiunte viste nelle riedizioni Persona 3 FES e Persona 3 Portable.

Le aggiunte al sistema di combattimento

Il comunicato di Altus conferma inoltre quanto già in molti avevano intuito dalle breve sequenze di gameplay di Persona 3 Reload viste in precedenza, ovvero che il remake includerà alcune dinamiche viste in Persona 5.

In particolare sono stati confermati i "Comandi diretti", ovvero la possibilità di controllare singolarmente ogni membro del party. Magari per i nuovi giocatori potrà non sembrare chissà quale novità, ma va detto che nel Persona 3 originale è possibile comandare in battaglia solo il protagonista principale, con i compagni che invece vengono gestiti dall'IA. In alternativa è possibile utilizzare l'opzione "Supporto" "per colpire automaticamente le debolezze dei nemici."

L'altra meccanica ereditata da Persona 5 è quella strategica della Staffetta, qui rinominata "Cambio", che permette di passare il turno di un personaggio a un altro.

Non è finita qui, perché è stata aggiunta anche un nuovo tipo di mossa speciale chiamato "Teurgia". Atlus le descrive come "abilità molto potenti che si possono usare solo quando la barra della Teurgia di un personaggio è piena. La barra della Teurgia si carica in battaglia quando un personaggio attacca, usa abilità o esegue altre azioni. La personalità di ogni membro del gruppo influenza quali tipi di azioni sono più efficaci nel far caricare la barra."

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2024 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e sarà incluso dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.